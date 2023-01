POL-PPWP: Berauscht am Steuer

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Hoher Sachschaden ist bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in der Hauptstraße entstanden. Drei Fahrzeuge wurden beschädigt. Verletzte gab es zum Glück nicht. Das Unglück nahm kurz nach 17 Uhr seinen Lauf, als eine 45-jährige Frau mit ihrem Opel Corsa eine Baustelle passierte. Vermutlich aus Unachtsamkeit krachte sie gegen einen stehenden Peugeot 206, der am Fahrbahnrand im ...

mehr