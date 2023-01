POL-PPWP: Hauswand mit Graffiti beschmiert

Kaiserslautern (ots) - Ein E-Bike-Fahrer ist am Dienstagmorgen in der Zollamtstraße von einem Auto angefahren und verletzt worden. Nach Aussage des 24-jährigen Autofahrers war er auf der Zollamtstraße in Richtung Elf-Freund-Kreisel unterwegs. Kurz vor dem Kreisel wollte er in das dortige Parkhaus abbiegen. Durch einen am Straßenrand geparkten Kleinbus sah der 24-Jährige den E-Bike-Fahrer, der auf dem Radweg fuhr, zu spät. Es kam zur Kollision. Bei dem Zusammenstoß zog ...

