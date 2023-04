POL-OG: Kehl - Fahrradbesitzer gesucht (FOTO)

Lahr (ots) - Die Ursache eines Kellerbrandes am Montagabend in einem Mehrfamilienhaus im Kanadaring ist bislang noch unklar. Fest steht, dass gegen 20:40 Uhr dicker Qualm aus einem Kellerabteil drang und Einsatzkräfte der Feuerwehr Lahr sowie des örtlichen Polizeireviers ausrückten. Durch das Feuer wurden auch angrenzende Kellerabteile in Mitleidenschaft gezogen. Ein bedeutender Sachschaden scheint sich nach einer ersten Einschätzung jedoch nicht abzuzeichnen. Über ...

