Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Verkehrsunfall mit E-Scooter

Ettenheim (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem 17-jährigen E-Scooterfahrer endete am Dienstagabend in einem Sachschaden von rund 1.750 Euro. Der 17-Jährige befuhr gegen 18 Uhr die K5345 in Ettenheim, als ihm nach derzeitigem Kenntnisstand ein 60-jähriger Audifahrer die Vorfahrt nahm. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß der zwei Verkehrsteilnehmer, wobei der Scooterfahrer zu Boden stürzte und sein Gefährt einen Totalschaden erlitt. Verletzt wurde der Jugendliche bei dem Sturz nicht. Den 60-Jährigen erwartet nun aufgrund des Unfalls eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Der junge Mann muss sich unterdessen aufgrund eines abgelaufenen Versicherungskennzeichens des Vorjahres verantworten.

/le

