Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei fahndet mit Hubschrauber nach Einbrecher - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am späten Montagabend (20.03., 23.30 Uhr) meldeten Zeugen der Polizei Gütersloh einen verdächtigen Mann, welcher augenscheinlich leicht verletzt im Bereich der Straße Am Schlangenbach an einer Haustür klingelte.

Nach diesem Hinweis trafen erste Polizeikräfte zeitnah ein. Der Mann war bereits in unbekannte Richtung flüchtig, so dass eine Fahndung nach der Person eingeleitet wurde. Die umfangreichen Suchmaßnahmen verliefen erfolglos. Zur Unterstützung wurden zudem ein Polizeihubschrauber sowie ein als Mantrailer ausgebildeter Suchhund eingesetzt.

Im Rahmen der Fahndung nach dem Mann stellten die Beamten im nahen Umfeld einen Einbruch in eine Gastronomie an der Straße Postdamm fest. Derzeitigen Ermittlungen zufolge besteht ein konkreter Tatverdacht gegen den bislang unbekannten Mann. Am Tatort wurden ebenfalls Blutspuren gefunden und gesichert.

Der Beschreibung nach war der Tatverdächtige etwa 50 - 60 Jahre alt und hatte ein osteuropäisches Aussehen. Er sprach gebrochenes Deutsch.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Gütersloh suchen weitere Zeugen. Wer kann weitere Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben? Wer hat rund um die Tatzeit im Bereich Postdamm und Am Schlangenbach verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell