POL-GT: Radfahrerin stürzt nach internistischem Notfall

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (MK) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (18.03., 04.45 Uhr) kam es an der Berliner Straße in Rheda zu einer Auseinandersetzung mehrerer Unbekannter mit einem 31-jährigen Mann, welcher hierbei leicht verletzt wurde. Bisherigen Erkenntnissen nach verließ der 31-Jährige aus Herzebrock-Clarholz kurz zuvor ein Lokal an der Berliner Straße. Noch am Ausgang des Lokals wurde er von ...

mehr