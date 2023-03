Polizei Gütersloh

POL-GT: Mehrere Unbekannte schlagen 31-Jährigen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (18.03., 04.45 Uhr) kam es an der Berliner Straße in Rheda zu einer Auseinandersetzung mehrerer Unbekannter mit einem 31-jährigen Mann, welcher hierbei leicht verletzt wurde.

Bisherigen Erkenntnissen nach verließ der 31-Jährige aus Herzebrock-Clarholz kurz zuvor ein Lokal an der Berliner Straße. Noch am Ausgang des Lokals wurde er von vier Männern unvermittelt geschlagen. Nachdem der 31-Jährige zunächst in Richtung Hauptstraße weglaufen konnte, entwickelte sich dort eine erneute Schlägerei zwischen den Protagonisten. Nochmals schlugen und traten die Männer den 31-Jährigen. Zudem entnahmen sie ihm die Geldbörse und das Handy. Anschließend ließen die Männer von dem 31-Jährigen ab und flüchteten zu Fuß in Richtung Oelder Straße.

Die unbekannten Männer hatten ein südländisches Aussehen und waren zwischen 18 - 25 Jahre alt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Wer kann Hinweise auf die unbekannten Männer geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

