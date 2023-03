Polizei Gütersloh

POL-GT: Fettexplosion an der Nordstraße

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Polizei- und Feuerwehrkräfte wurden am Sonntagmittag (19.03., 12.30 Uhr) zu einer Fettexplosion in einer Wohnung einer kommunalen Unterkunft an der Nordstraße gerufen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass es eine Druckexplosion durch Fett in einer erhitzten Pfanne gegeben hatte. Durch die Druckwelle wurde das Küchenfenster sowie die Küchentür der Wohnung im sechsten Obergeschoss zerstört. Ein offenes Feuer entstand nicht, so dass die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren nicht löschen mussten. Personen wurden durch die Explosion nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wurde auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag beziffert.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell