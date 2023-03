POL-GT: Wohnhauseinbruch Im Lütken Ort

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Während einer Verkehrskontrolle am Freitagabend (17.03.) überschritt ein 18-jähriger Gütersloher sämtliche Grenzen. In der Folge waren er, eine Polizistin und ein Polizist verletzt. Die Beamten kontrollierten den Ford des Mannes an der Kirchstraße in Höhe der Dalkestraße ...

mehr