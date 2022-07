Moers (ots) - Am Montagmorgen gegen 05.00 Uhr befuhr eine 55-jährige Duisburgerin mit einem PKW die Moerser Straße in Richtung Kapellen. Im Bereich der Kreuzung mit der Holderberger Straße, bog sie an der Grünlicht zeigenden Ampel nach links auf die Holderberger Straße ab. Hierbei kam ihr der Fahrer eines unbekannten, weißen Kombis entgegen. Dieser befuhr die ...

mehr