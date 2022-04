POL-OS: Bad Laer/Müschen: Einbruch in Schützenhaus - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots) - Am Freitagmittag ist es in der Straße "An der Petersburg" Einmündung Wasastraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Gegen 13:20 Uhr fuhr eine 25-Jährige mit ihrem Fahrrad in stadteinwärtige Richtung. In Höhe der rechtsseitigen Einmündung Wasastraße kam ein Mann mit seinem Auto, mutmaßlich ein dunkler Mercedes, aus der untergeordneten ...

mehr