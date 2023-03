Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter belästigt Joggerin Am Jägerheim

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Ein bislang unbekannter Radfahrer hatte am Sonntagmittag (19.03., 13.10 Uhr) im Vorbeifahren eine Joggerin auf der Straße Am Jägerheim unsittlich berührt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge überholte der Radfahrer die 32-jährige Läuferin bereits zuvor in Höhe des Betonwerks in Lintel. Ein weiteres Mal wiederholte sich der Vorgang kurz darauf. Als der Radfahrer ein drittes Mal in Höhe des Hundeplatzes an der Joggerin vorbeifuhr, kam es zu der Berührung. Anschließend setzte der Mann seine Fahrt in Richtung Innenstadt Wiedenbrück fort.

Der Radfahrer war der Beschreibung nach etwa 30 - 40 Jahre alt und ca. 1,75 - 1,80 Meter groß. Er trug eine dunkelblaue Steppjacke und eine dunkle Jeanshose mit Waschung. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein dunkles Mountainbike mit weißen Applikationen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Wer kann Hinweise auf den beschriebenen Radfahrer geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell