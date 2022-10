Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: 17-Jähriger von Unbekanntem verprügelt

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar, Tel. 07143 891060, sucht Zeugen, die am Mittwochnachmittag am Bahnhof in Kirchheim am Neckar eine Körperverletzung beobachtet haben. Nachdem ein 17 Jahre alter Jugendlicher gegen 15.30 Uhr aus einem der Züge ausgestiegen war und in Richtung der Fahrradabstellplätze ging, wurde er von einem noch unbekannten Täter angegriffen. Der Unbekannte schlug mit den Fäusten auf den Teenager ein. Doch dieser setzte sich zur Wehr und schlug den Täter, der von einer weiteren Person, die unbeteiligt blieb, in die Flucht. Der 17-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die ärztlich behandelt werden mussten.

