POL-OG: Sasbach, Obersasbach - Eingebrochen

Baden-Baden (ots) - Ein Arztbesuch in der Lichtentaler Straße endete am Dienstagmorgen für einen 27-Jährigen kurzzeitig in polizeilichem Gewahrsam. Nach einem vorangegangenen, lautstarken Disput mit seiner Ärztin über seine Medikation, wurde gegen 10:40 Uhr die Polizei zur Durchsetzung des Hausrechts erbeten. Da ein anfänglicher Versuch der Beamten, den aufgebrachten Mann zum selbständigen Verlassen der Praxis zu ...

mehr