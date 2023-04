Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Vorläufige Festnahme

Offenburg (ots)

Den Beamten des Polizeireviers Offenburg gelang in den frühen Mittwochmorgenstunden die vorläufige Festnahme eines 34 Jahre alten Mannes. Der Radfahrer sollte gegen 2.30 Uhr aufgrund mangelnder Beleuchtung in der Freiburger Straße einer Kontrolle unterzogen werden. Als er auf die Ordnungshüter aufmerksam wurde, ergriff er die Flucht. Nach einer längeren Verfolgung konnte der Führer des E-Bikes im Bereich des Mühlbachs gestellt werden. In seinem mitgeführten Rucksack fanden die Ermittler mehrere Gramm unterschiedlicher Betäubungsmittel vor. Eine genauere Überprüfung des Velos brachte zudem ans Licht, dass das Fahrrad möglicherweise gestohlen war. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

