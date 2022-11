POL-IZ: 221110.4 Heide: Betrüger bucht mehrfach Geld ab

Kellinghusen (ots) - Am Mittwoch um 14:51 Uhr kam es zu einem Brand in einer Lagerhalle auf dem ehemaligen Kasernengelände im Lockstedter Weg. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Lagerhalle bereits in Vollbrand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrages. In der Lagerhalle waren Strohballen und Maschinen gelagert. Die ...

