Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221110.2 Heide: Diebstahl einer Grafikkarte nach Warenübergabe

Heide (ots)

Am Mittwoch um 20:50 Uhr traf ein 26jähriger Rendsburger in der Esmachstraße auf einen Kaufinteressenten für eine Grafikkarte. Der Kontakt entstand im Vorwege über eine Internetplattform. Die Grafikkarte sollte für 690 Euro an einem Treffpunkt in der Esmachstraße verkauft werden. Dort erschien ein circa 25jähriger, 1,70-1,75m großer Mann mit Dreitagebart und Undercut-Haarschnitt. Er trug eine schwarze Daunenjacke und eine Jogginghose. Um die Grafikkarte in Augenschein zu nehmen bat der Interessent um die Übergabe. Als der Mann die Karte in Händen hielt, flüchtete dieser unvermittelt Richtung Semmelweisstraße. Der Sichtkontakt riss im Bereich der Alfred Dührssen ab. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 0481-940.

