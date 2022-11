Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221110.3 Kellinghusen: Brand einer Lagerhalle im Lockstedter Weg

Kellinghusen (ots)

Am Mittwoch um 14:51 Uhr kam es zu einem Brand in einer Lagerhalle auf dem ehemaligen Kasernengelände im Lockstedter Weg. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Lagerhalle bereits in Vollbrand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrages. In der Lagerhalle waren Strohballen und Maschinen gelagert. Die Feuerwehren Kellinghusen, Wrist, Hohenlockstedt, Mühlenbarbek, Oeschebüttel, Rosdorf und Lohbarbek waren im Einsatz. Am Donnerstag gegen 10 Uhr konnte das Feuer gelöscht und mit Aufräumarbeiten begonnen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Von Brandstiftung ist auszugehen, aufgrund von Hinweisen ist ein Ausbruch des Feuers aufgrund von spielenden Kindern nicht ausgeschlossen. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell