POL-OG: Gaggenau - Gefährliche Körperverletzung mit Messer

Gernsbach (ots)

Eine gefährliche Körperverletzung in einer Unterkunft in einem Ortsteil von Gernsbach, war am frühen Mittwochmorgen Anlass für einen Polizeieinsatz. Nach einer vorangegangenen Auseinandersetzung zweier alkoholisierten 48 und 41 Jahre alten Männer über eine Zigarette, kam es gegen 1:30 Uhr offenbar erneut zu Streitigkeiten zwischen den Beiden. Dabei soll der 48-Jährige durch einen Fausthieb zu Boden gefallen sein. Der 41-Jährige habe daraufhin seinen Kontrahenten mit einem Cuttermesser leicht am Oberschenkel verletzt, bevor er wieder von ihm abließ. Er konnte wenig später von den mittlerweile alarmierten Beamten des Polizeireviers Gaggenau widerstandslos festgenommen werden konnte. Der 48-Jährige wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Klinikum gebracht.

