Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Karben: Einbrecher flüchten vor Polizei

Friedberg (ots)

Einbrecher verschafften sich am Dienstagabend in der Klein-Karbener Raiffeisenstraße gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus. Anwohner waren gegen 21.33 Uhr auf das Treiben des kriminellen Duos aufmerksam geworden und hatten die Polizei verständigt. Den beiden Straftätern gelang trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, in deren Rahmen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz gekommen war, die Flucht. Ob aus dem Gebäude etwas gestohlen wurde steht momentan noch nicht fest.

Nun ermittelt die Wetterauer Kriminalpolizei und bittet mögliche weitere Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden. Einer der Männer soll etwa 170 cm groß und von schmaler Statur sein. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Jacke, dunkle Hose sowie eine medizinische Maske im Gesicht. Der andere, etwa 175 cm große Täter soll ebenfalls von schmaler Gestalt und dunkel gekleidet gewesen sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell