POL-WE: Bad Nauheim: Autoscheiben eingeschlagen

Friedberg (ots)

Ein schwarzer Ford, der auf dem Parkplatz am großen Teich in der Frankfurter Straße stand, geriet zwischen Sonntagabend (19.15 Uhr) und Montagmorgen (7.15 Uhr) in den Fokus von Dieben. Unbekannte hatten eine Seitenscheibe des Transit eingeschlagen und dann den Innenraum nach Wertgegenständen durchsucht; offenbar, ohne fündig zu werden.

Im selben Zeitraum traf es dort auch einen grauen Audi. Aus dem A4 wurden neben einer kleinen Menge Bargeld und zwei Schlüsseln auch mehrere Einkaufstaschen sowie eine Decke gestohlen.

Die Friedberger Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Hinweise der Polizei:

In den letzten Wochen wurden im Wetteraukreis vermehrt Einbrüche in geparkte Fahrzeuge gemeldet. Die unbekannten Täter schlagen dabei die Scheiben der Autos ein und entwenden anschließend Wertgegenstände, die sich im Wageninneren befinden.

Die Polizei bittet daher um erhöhte Wachsamkeit. Wir raten dringend dazu, keine Wertgegenstände im Auto zu lassen, insbesondere wenn diese von außen sichtbar sind. Auch sollten keine Taschen, Rucksäcke oder ähnliche Gegenstände im Auto zurückgelassen werden, die den Anschein erwecken könnten, dass sich darin wertvolle Dinge befinden. Darüber hinaus empfehlen wir Autofahrern, ihre Fahrzeuge nach Möglichkeit an belebten und gut beleuchteten Orten zu parken. Auch sollten sie darauf achten, dass alle Fenster und Türen ordnungsgemäß verschlossen sind, bevor sie das Fahrzeug verlassen.

Sollten Sie in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachteten, so bitten wir darum, unverzüglich die zuständige Polizeistation zu infomieren oder in dringenden Fällen den Polizeinotruf darüber zu wählen.

