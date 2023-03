Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Baustellendiebe stehlen rollenweise Kupferkabel + Lack und Eier + Dieb klaut rotes Rennrad

Friedberg (ots)

Rosbach: Baustellendiebe stehlen rollenweise Kupferkabel

Von einem Baustellengelände in der Ober-Rosbacher Siemensstraße stahlen Diebe zwischen Freitagnachmittag (17 Uhr) und Samstagmorgen (7 Uhr) Kupferkabel im Wert von etwa 20.000 Euro. Um auf das umzäunte Gelände zu gelangen, hatten die Kriminellen im Tatzeitraum das Schloss der Zufahrt durchtrennt und dort dann zwei Baucontainer aufgebrochen, in denen die buntmetallhaltigen Leitungen, auf Kabeltrommeln aufgerollt, lagerten. Zum Abtransport nutzten die Langfinger offenbar ein mitgebrachtes Fahrzeug. Die Polizei in Friedberg ermittelt und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010.

Nidda: Lack und Eier

In der Nacht auf Sonntag verursachten Chaoten rund 2000 Euro Schaden in der Eichendorffstraße. So bewarfen sie die Fassade eines dortigen Wohnhauses mit rohen Eiern und beschmierten außerdem das Nummernschild eines Skodas mit roter Lackfarbe. Hinweise erbittet die Polizei in Nidda unter Tel. 06042/9648-180.

Friedberg: Dieb klaut rotes Rennrad

Aus dem Geräteschuppen eines Wohngrundstückes in der Burgsiedlung stahl ein Dieb in der Nacht zu Sonntag ein altes, rotes Rennrad mit 5-Gang-Kettenschaltung. Das 28-Zoll-Bike mit verchromten Schutzblechen und Gepäckträger stand dort in einem Geräteschuppen.

Bei dem Täter handelt es sich nach bisherigen Erkenntnissen um einen schlanken, 25 bis 30 Jahre alten und 180 bis 185 cm großen Mann mit kurzen, schwarzen Haaren, Bart und Brille, der zur Tatzeit bekleidet war mit einer hellen Daunenjacke mit Kragen und heller Jogginghose mit schwarzen Längsstreifen.

Hinweise zur beschriebenen Person sowie dem entwendeten Fahrrad erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

