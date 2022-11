Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Coesfeld/ Randalierer im Bus

Coesfeld (ots)

Ein angetrunkener unbekannter Fahrgast hat am Montag (29.11.22) in dem Bus R62 auf der Fahrt von Nottuln nach Coesfeld herumgepöbelt. Gegen 18.30 Uhr stieg er am Rhodeplatz in Nottuln zu, ohne einen Fahrschein zu kaufen. Er beleidigte den Busfahrer, nachdem er den unbekannten Mann darauf hingewiesen hatte. An der Bushaltestelle "Lambertikirche" in Coesfeld trat der Unbekannte dann gegen die rechte Hintertür des Busses, sodass diese vollständig splitterte. Danach verließ er den Bus in Richtung Münsterstraße.

Der pöbelnde Fahrgast ist männlich, 20 - 25 Jahre alt, dunkelhäutig, schlank, kurze schwarze Locken. Er sprach gebrochenes Deutsch. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell