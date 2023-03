POL-WE: Größerer Polizeieinsatz in Gedern - 1. Folgemeldung

Friedberg (ots) - -- Echzell: Astra gestohlen - In der Nacht von Montag auf Dienstag schlugen in der Straße "Am Sauerborn" Autodiebe zu. Die Täter brachen in den blauen Opel Astra ein, schlossen den Motor kurz und fuhren mit dem rund 1.500 Euro teuren Gefährt davon. An dem Wagen waren die Kennzeichen FB-PH 1801 ...

mehr