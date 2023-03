Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Größerer Polizeieinsatz in Gedern - Abschlussmeldung

Mögliche Geschädigte: Bitte melden!

Friedberg (ots)

+++

Größerer Polizeieinsatz in Gedern - Abschlussmeldung / Mögliche Geschädigte: Bitte melden!

Nachdem Polizeibeamte am Montagnachmittag (20.03.2023) den 27-Jährigen, der zuvor mit einer Axt durch die Frankfurter Straße gelaufen war und Passanten bedroht haben soll, im Keller des Gebäudes, in welches er sich anschließend zurückgezogen hatte, widerstandslos festgenommen hatten, wurde der Mann in einem psychiatrischen Krankenhaus aufgenommen. Im Haus hatten die Beamten eine Axt aufgefunden und sichergestellt. Im Rahmen des Polizeieinsatzes war niemand verletzt worden.

Die genauen Hintergründe des Geschehens sind aktuell noch unklar. Weitere Zeugen sowie mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 06042/96480 mit der Polizei in Büdingen in Verbindung zu setzen.

+++

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell