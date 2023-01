Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 5: LKW kommt von der Fahrspur ab und bleibt quer auf der Fahrbahn stehen - aktuelle Fahrbahnsperrung

Einrichtung einer Umleitung -PM Nr. 2

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am 21.01.2023, gegen 08:15 Uhr kam es auf der BAB 5, zwischen der Anschlussstelle Hirschberg und dem Autobahnkreuz Weinheim, in nördlicher Fahrtrichtung, zu einem Verkehrsunfallgeschehen mit einem Sattelzug. Ein 43-jähriger LKW-Fahrer erkannte auf dem Standstreifen einen verunfallten anderweitigen LKW und versuchte daraufhin zu bremsen. Infolge einer vereisten Fahrbahn verlor jener Fahrer die Kontrolle über den geführten Sattelzug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit den dortigen Leitschutzplanken. Der Sattelauflieger stellte sich quer über den rechten Fahrstreifen und Standstreifen. Die Zugmaschine kam entgegengesetzt zur gegebenen Fahrtrichtung zum Stillstand. Durch den Zusammenstoß wurden mehrere Leitschutzplankenelemente beschädigt und teilweise auch aus der Verankerung gerissen. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 58.000 Euro geschätzt. Der verunfallte Sattelzug selbst ist nicht mehr fahrbereit, muss geborgen und von der Unfallstelle abgeschleppt werden. In diesem Bezug ist zurzeit noch eine Fahrbahnsperrung gegeben und eine Umleitung eingerichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell