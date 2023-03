Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: A5 bei Ober-Mörlen: Bewaffnete Täter überfallen Autobahntankstelle

Friedberg (ots)

Mit Pistole und Machete bewaffnet überfielen zwei maskierte Räuber in der Nacht zu Mittwoch (22.03.2023) die Tankstelle auf dem Rastplatz Wetterau West. Der hinter dem Verkaufstresen arbeitende Angestellte blieb körperlich unverletzt. Nun ermittelt die Wetterauer Kriminalpolizei und bittet um Hinweise.

Gegen 3.27 Uhr hatten die beiden dunkel gekleideten Männer den Verkaufsraum betreten und den 28-jährigen Tankwart unter Vorhalt der Handfeuerwaffe zur Herausgabe des in den Kassen befindlichen Bargelds gezwungen. Dieses ließen sie in einer mitgebrachten Sporttasche verstauen. Mit der erlangten Beute flüchteten die beiden Täter anschließend in bislang unbekannte Richtung.

Nach bisherigen Erkenntnissen trug einer der beiden Kriminellen bei Tatausführung einen grauen Pullover mit über den Kopf gezogener Kapuze und eine schwarze Hose. Das Gesicht war maskiert. Der andere war bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke, einer schwarzen Basecap, schwarzen Hose und schwarzen Schuhen.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Kripo in Friedberg zu melden. Wem waren in der Nacht zu Mittwoch auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Wetterau West verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wo ist kurz nach der Tat in der Nähe möglicherweise ein Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen?

