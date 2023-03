Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Gelegenheit macht Diebe: Nach einigen Autoaufbrüchen im Ostkreis - Polizei bittet um Mithilfe!

Friedberg (ots)

Seit Ende letzter Woche kam es im östlichen Wetteraukreis zu einer Vielzahl von Autoaufbrüchen. In den bislang bekanntgewordenen Fällen hatten Kriminelle jeweils Seitenscheiben der Fahrzeuge zertrümmert, um an im Innenraum liegende Geldbörsen, beziehungsweise deren Inhalt zu gelangen. Inzwischen werden die Taten bereits in den sozialen Netzwerken thematisiert. Demnach sollen Anwohner die Taten zum Teil gefilmt haben können. Die Büdinger Polizei ermittelt in den genannten Fällen wegen besonders schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06042/96480 zu melden. Gleiches gilt für Personen, die tatsächlich über die angesprochenen Videoaufzeichnungen verfügen.

Glauburg/Stockheim:

Am Lückenberg traf es zwischen Donnerstagabend (21.30 Uhr) und Freitagmorgen (7 Uhr) einen schwarzen Audi A6.

Zwischen Donnerstagabend (21 Uhr) und Freitagmorgen (7.30 Uhr) machten sich die Diebe im Finkenweg an einem schwarzen Toyota Verso zu schaffen.

Auch ein in der Berliner Straße parkender, weißer Subaru Forester blieb nicht verschont. Hier lässt sich der Tatzeitraum eingrenzen auf Donnerstagabend (19.45 Uhr) bis Freitagmorgen (9 Uhr).

Ranstadt:

Die auf dem Beifahrersitz eines weißen VW Golf zurückgelassene Geldbörse, der Am Roten Graben parkte, stahlen Unbekannte zwischen Samstagabend (18 Uhr) und Sonntagmorgen (10 Uhr).

Am Feldbergblick ging löste gegen 1.50 Uhr in der Nacht zu Sonntag die Alarmanlage eines weißen VW Tiguan aus, aus dessen Mittelkonsole man später das Fehlen eines abgelegten Portmonees mit etwa 200 Euro Inhalt beklagte.

Einen in der Ablage der Fahrertür verstauten Geldbeutel stahlen Langfinger am Sonntag zwischen 2 Uhr und 11.30 Uhr aus einem grauen Audi A4 in der Dauernheimer Straße.

Nidda/Geiß-Nidda

An gleich mehreren Fahrzeugen machten sich Kriminelle in der Nacht von Montag auf Dienstag Am Sonnenhang zu schaffen. So wurden der Polizei bislang vier Autoaufbrüche dort gemeldet. Ein roter Mini, ein schwarzer Audi A4 , ein schwarzer 1er BMW sowie ein grauer VW Passat.

