Polizeipräsidium Ravensburg

Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Koch-Unfall ruft Feuerwehr auf den Plan

Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung hat eine Frau erlitten, die am Mittwoch heißes Fett mit Wasser löschen wollte. Die Frau kochte in ihrer Wohnung in der Karmeliterstraße, als das Fett in einem Kochtopf auf der Herdstelle offenbar zu heiß wurde und zu qualmen begann. Beim Löschversuch der Frau kam es zum Brand und die Frau verletzte sich. Sie wurde vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen zu dem ursprünglich als Wohnungsbrand gemeldeten Einsatz ausgerückt war, lüftete die Räumlichkeiten durch.

Horgenzell

Verkehrsunfall durch rücksichtsloses Überholmanöver

Noch glimpflich abgelaufen ist ein Verkehrsunfall auf der L 204 zwischen Urnau und Hefigkofen nach einem gefährlichen Überholmanöver am Mittwochmittag. Kurz nach 13 Uhr überholte ein 22 Jahre alter Hyundai-Lenker auf seiner Fahrt nach Hefigkofen ein vorausfahrendes Lkw-Gespann trotz Gegenverkehrs. Ein frontaler Zusammenstoß konnte nur verhindert werden, weil der 60-jährige Entgegenkommende im BMW und der Lenker des Lkw beide nach rechts auswichen. So kollidierte der Hyundai lediglich seitlich mit den beiden Fahrzeugen, als diese sich alle drei auf derselben Höhe befanden. Glücklicherweise wurde keiner der Beteiligten verletzt. Der Schaden, der insgesamt an den Fahrzeugen entstand, wird auf rund 9.000 Euro geschätzt. Der 22-Jährige hat nun mit einer Strafanzeige zu rechnen.

Waldburg

Auto landet in Böschung - Fahrer verletzt

Auf der stellenweise spiegelglatten Landesstraße zwischen Blauensee und Hannober ist ein 25 Jahre alter Autofahrer am Mittwoch gegen 12.30 Uhr ins Schleudern geraten. Der Citroen-Lenker kam von der Straße ab und schleuderte in eine Böschung, in der er zum Stehen kam. Bei dem Unfall zog sich der 25-Jährige mittelschwere Verletzungen zu und musste von einem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An seinem Wagen entstand ein Schaden, der sich auf rund 2.000 Euro belaufen dürfte. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Isny

Betrunkener Autofahrer gestoppt

Unter anderem wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt ermittelt das Polizeirevier Wangen aktuell gegen einen 31-Jährigen, der gestern im Panoramaweg und Am-Angele-Hof unterwegs war. Laut einem Atemalkoholtest hatte der mehr als 2 Promille intus und konnte bei der Polizeikontrolle kaum mehr selbstständig gehen. Zeugen waren auf den alkoholisierten Mann aufmerksam geworden, der sich wohl hinter das Steuer des VW gesetzt und davongefahren war. Die Kontrolle durch die Polizei hatte für den Mann zwei Blutentnahmen in einem Krankenhaus sowie die sofortige Beschlagnahme seines Führerscheins zur Folge. Da der 31-Jährige im Krankenhaus zudem noch die eingesetzten Beamten beleidigte und bedrohte, hat er nun mit gleich mehreren Strafanzeigen zu rechnen.

Weingarten

Feuerwehreinsatz in Scherzachstraße

In eine Wohnunterkunft in der Scherzachstraße musste am Mittwoch gegen 22.30 Uhr die Feuerwehr ausrücken. Ein Bewohner der Unterkunft hatte den Inhalt seines Aschenbechers im Müll entsorgt, der dadurch zu qualmen begann. Ein 38 Jahre alter Ersthelfer, der kam, um den Raum zu lüften, atmete zu viel des Rauches ein und wurde vom Rettungsdienst zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Schaden entstand durch den rauchenden Müll nach ersten Erkenntnissen nicht. Die Feuerwehr beseitigte die qualmenden Überreste und lüftete durch.

Weingarten

Verkehrsunfall auf Straßenkreuzung - Zeugen gesucht

Angeblich beide bei "Grün" über die Ampel gefahren sind zwei Golf-Fahrer, die am Donnerstagmorgen an der Kreuzung Waldseer Straße/ Aulendorfer Straße zusammengestoßen sind. Während am Wagen des 62-Jährigen, der die Waldseer Straße entlangkam, ein Schaden von rund 7.000 Euro entstand, wird dieser am Pkw des 60-Jährigen, der von der Aulendorfer Straße in die Kreuzung einfuhr, auf rund 5.000 Euro geschätzt. Zum Unfallzeitpunkt soll ein Radfahrer an der Kreuzung gestanden haben. Von diesem erhoffen sich die Beamten Hinweise zum Unfallhergang. Er sowie weitere Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 bei der Polizei Weingarten zu melden.

Bad Wurzach

Auto auf Parkplatz angefahren

Kurz nach 12 Uhr am Mittwoch wurde ein auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Memminger Straße geparkter BMW beschädigt. In der kurzen Abwesenheit der Besitzerin des X5 beschädigte ein Unbekannter den Außenspiegel des Wagens und suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Personen, die Hinweise auf den Verursacher des Schadens von mehreren hundert Euro geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07564/2013 zu melden.

