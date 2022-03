Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschäftsräume aufgebrochen

Apolda (ots)

Im Zeitraum 15.03.2022, 13:00 Uhr bis 16.03.2022, 12:30 Uhr drangen unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer ansässigen Firma in Apolda, Ackerwand ein. Nachdem die Hauseingangstür und in der Folge die Türen zu den Geschäftsräumen aufgebrochen wurden, durchsuchten der oder die Täter alle Räumlichkeiten und entwendeten schließlich zwei Laptops im Wert von ca. 700 Euro. An insgesamt 6 Türen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro.

