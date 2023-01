Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Pedelec-Fahrer nach Unfall mit Stadtbahn verstorben

Hannover (ots)

Einen Tag später nachdem der 77-jähriger Pedelec-Fahrer von einer Stadtbahn in Altwarmbüchen erfasst worden war ist dieser im Krankenhaus verstorben. Der Mann war beim Queren eines schienengleichen Wegübergangs von einer Stadtbahn der Linie 3 erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.

Nach Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 77-Jährige am Freitag, 13.01.2023, die Straße "Blocksberg" in Richtung "Isernhagener Straße". Am Ende der Straße "Blocksberg" wollte er den schienengleichen Wegübergang mit dem Pedelec queren. Der Mann wurde jedoch von der rechts herannahenden Stadtbahn der Linie 3 erfasst und lebensgefährlich verletzt. Wir berichteten unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5416158

Am Samstag, 14.01.2023, erlag der 77-Jährige seinen Verletzungen im Krankenhaus. /bo

