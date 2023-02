Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Fahrzeuge kollidieren

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Dienstag kurz vor 13 Uhr ist Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden. Der 39-jährige Lenker eines VW Transporter übersah beim Abbiegen vom Gemeindeverbindungsweg von Wachtelhau herkommend in die Friedhofstraße eine 19-jährige Opel-Fahrerin. Während bei der Kollision am VW Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand, wird dieser am Opel auf rund 10.000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.

Sigmaringendorf

Fahrzeug gestreift - Polizei sucht Geschädigten

Nachdem beim Polizeirevier Sigmaringen nachträglich ein mutmaßlicher Streifvorgang auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus mitgeteilt wurde, suchen die Beamten nach dem Geschädigten. Ein 79 Jahre alter Daihatsu-Lenker hatte seinen Wagen am Dienstag zwischen 19.45 Uhr und 20.30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Erst später stellte der Senior einen Streifschaden an seinem Fahrzeug fest und schließt nicht aus, beim Ausparken einen anderen Wagen touchiert zu haben. Hinweise zum Fahrzeug des Geschädigten nehmen die Beamten unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Inzigkofen

Vorfahrt missachtet - Unfall

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag kurz nach 16 Uhr in der Sigmaringer Straße ereignet hat. Eine 28 Jahre alte Opel-Fahrerin bog vom Keltenweg herkommend nach links in die Sigmaringer Straße ab und übersah dabei den VW einer 37-jährigen Vorfahrtsberechtigten. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Hohentengen

Radfahrer verstirbt nach Sturz

Tödlich waren die Verletzungen, die ein Radfahrer bei einem Sturz auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Hohentengen und Bremen am frühen Mittwochmorgen erlitten hat. Der 55 Jahre alte Mountainbiker war in Richtung Hohentengen unterwegs und verlor wegen der glatten Fahrbahn in einer scharfen Kurve die Kontrolle über sein Rad. Er stürzte auf den Kopf und zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass ein Notarzt kurze Zeit später, nach erfolgloser Reanimation des Mannes, nur noch dessen Tod feststellen konnte.

Sauldorf

Unbekannte zerstören Biberdämme - Polizei bittet um Hinweise

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Freitag, 20.1.2023, und Sonntag, 29.1.2023, bei Sauldorf mehrere Biberdämme stark beschädigt und teilweise zerstört. Insbesondere im Bereich der Gewanne Großwies / Obere Tiefenwiese sowie an Gewässerabschnitten der Ablach und am Rübelisbach waren die Vandalen unterwegs. Augenscheinlich benutzten die Täter schweres Gerät und wollten dabei offenbar gezielt gegen die Behausungen der geschützten Tiere vorgehen. Bereits in den vergangenen beiden Jahren haben Unbekannte Biberdämme ohne Absprache mit den Behörden in dem Naturschutzgebiet entfernt und somit die Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Biber beschädigt bzw. beeinträchtigt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin: Das illegale Räumen von Biberdämmen sowie das Zerstören von Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Bibers stellt eine Straftat nach dem Bundesnaturschutzgesetz dar, weshalb die Fachdienststelle Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ravensburg Ermittlungen aufgenommen hat. Die Beamten bitten Zeugen, die im Tatzeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise auf den oder die Täter geben können, sich unter Tel. 0751/803-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell