Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Unfall auf B 30 - Auto überschlägt sich

Baindt / Landkreis Ravensburg (ots)

Ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden, hat sich am Dienstag gegen 16 Uhr auf der Bundesstraße 30 bei Baindt ereignet. Eine 74-jährige VW-Polo-Lenkerin war in Richtung Biberach unterwegs und setzte im zweispurigen Bereich zum Überholen eines Lastwagens an. Dabei übersah sie den auf der linken Spur fahrenden Nissan eines 67-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der Nissan abgewiesen und kollidierte in der Folge mit der Mittelleitplanke. Der Wagen der Unfallverursacherin schleuderte nach rechts eine Böschung hinab, wo er sich überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Die Unfallverursacherin und ihr 85 Jahre alter Beifahrer wurden mittelschwer verletzt. Rettungsdienste brachten sie zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik. Die beiden Insassen im Nissan kamen mit dem Schrecken davon. An beiden Autos, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand Totalschaden, der auf jeweils etwa 10.000 Euro geschätzt wird. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen, bei denen auch die örtliche Feuerwehr im Einsatz war, kam es bis etwa 17.15 Uhr auf der Bundesstraße zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell