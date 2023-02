Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Polizeibeamte bei Ruhestörung attackiert

Uneinsichtig und hochaggressiv reagierte ein 57-jähriger Mann, als die Polizei am späten Montagabend vor seiner Tür im Max-Planck-Weg stand. Nachbarn hatten sich über Lärm aus dessen Wohnung beschwert und die Beamten um Hilfe gebeten. Als er den Polizisten nach mehreren Minuten endlich die Tür öffnete, geriet der offensichtlich stark alkoholisierte Mann zunehmend in Rage und schlug einer Beamtin unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Sie wurde leicht verletzt. Gegen die folgende Ingewahrsamnahme wehrte es sich massiv, versuchte auch im Krankenhaus mehrfach seine Gegenüber anzugreifen und verletzte einen weiteren Beamten durch einen Ellenbogenschlag. Er beleidigte die Einsatzkräfte fortlaufend und musste die Nacht schließlich in der Gewahrsamseinrichtung auf dem Polizeirevier Friedrichshafen verbringen. Neben den Kosten für die Ruhestörung und die unfreiwillige Übernachtung, kommen nun entsprechende Strafanzeigen auf den 57-Jährigen zu.

Kressbronn

Gewässerverunreinigung - Polizei ermittelt Verantwortliche

Wegen des Verdachts der Gewässerverunreinigung ermittelt die Fachdienststelle Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ravensburg gegen zwei Verantwortliche eines landwirtschaftlichen Betriebs aus dem Bereich Kressbronn. Anfang des Jahres war die Wasserschutzpolizei Lindau auf Verunreinigungen am Ufer des Bodensees vor Nonnenhorn in Form eines Abwasserpilzes aufmerksam geworden. In Zusammenarbeit mit zuständigen Behördenvertretern stellten die Beamten der Fachdienststelle umfangreiche Nachforschungen an. Wie die Ermittlungen ergaben, hatten die zwei Tatverdächtigen offenbar wassergefährdende Stoffe, die aus einer defekten Siloanlage ausgetreten waren, nicht ordnungsgemäß aufgefangen und entsorgt. Dies führte dazu, dass die sogenannten "Silagesickersäfte", offenbar über einen längeren Zeitraum zunächst in einen nahegelegenen Teich und von dort über einen Überlauf in ein Entwässerungssystem für Niederschlagswasser in Richtung Bodensee gelangt sind. Der Abwasserpilz hatte sich bereits nach kurzer Zeit nach den eingeleiteten Gegenmaßnahmen zurückgebildet, sodass keine Beeinträchtigung für die Umwelt mehr besteht. Die beiden Männer müssen mit einer Strafanzeige wegen Gewässerverunreinigung rechnen.

Überlingen

Unbekannter nimmt Radfahrer die Vorfahrt - Polizei sucht nach Unfall Zeugen

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen gegen 8 Uhr im Kreisverkehr der Wiestorstraße ereignet hat, sucht die Polizei nach dem Unfallverursacher. Der unbekannte Autofahrer fuhr von der Wiestorstraße in den Kreisverkehr ein und nahm dabei einem von der Friedhofstraße kommenden 57-jährigen Pedelec-Fahrer die Vorfahrt. Der Zweiradfahrer musste eine Vollbremsung machen um eine Kollision mit dem Pkw zu verhindern und stürzte dabei zu Boden. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Lippertsreuter Straße fort. Bei dem Wagen soll es sich um einen schwarzen Volvo, vermutlich einen SUV, gehandelt haben. Hinterm Steuer sei ein Mann gesessen. Der 57-Jährige begab sich nach dem Unfall in ein Krankenhaus und musste stationär behandelt werden. An seinem Pedelec entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen, die Zeugen des Unfalls wurden oder sonst sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 an die Polizei Überlingen zu wenden.

Überlingen

Lastwagen übersehen - Unfall

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstanden am Montagmorgen bei einem unachtsamen Fahrstreifenwechsel auf der B 31n bei Andelshofen. Eine 54 Jahre alte Renault-Fahrerin fuhr vom Beschleunigungsstreifen auf die Fahrbahn in Richtung Stockach und übersah dabei den Lastwagen eines vorfahrtsberechtigten 57-Jährigen. In der Folge kam es zum Zusammenstoß, bei dem am Lastwagen rund 2.000 Euro, am Twingo der Unfallverursacherin rund 5.000 Euro Sachschaden entstand. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit, um ihn kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Markdorf

Nach Parkrempler davongefahren

Weil er am Montagvormittag nach einem Parkrempler auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Ravensburger Straße einfach das Weite gesucht hat, ermittelt die Polizei gegen einen 73-jährigen Autofahrer. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Zusammenstoß beobachtet und eine Notiz am beschädigten Wagen hinterlassen, nachdem der Unfallverursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, davongefahren war. Den Senior erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

Meersburg

E-Bike-Ladestation angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat zwischen Samstagabend und Montagnachmittag die Solarladestation für E-Bikes auf dem Parkplatz der Fähre Meersburg mutmaßlich beim Rangieren beschädigt. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, den der Unfallverursacher angerichtet hat, ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen des Unfalls oder Personen, die sonstige sachdienliche Hinweise zum Verantwortlichen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07532/43443 an den Polizeiposten Meersburg zu wenden.

Salem

Betrunken mit Rad unterwegs

Mit einer Anzeige muss ein 29-jähriger Mann rechnen, der in der Nacht von Montag auf Dienstag gleich mehrfach die Polizei auf den Plan gerufen hat. Gegen 23.15 Uhr meldete ein besorgter Anrufer bei der Polizei, dass ein offenbar alkoholisierter Mann im Bereich Nußdorf an einer Bushaltestelle liege. Gegenüber den Beamten gab der 29-Jährige dann an, in Richtung Salem zu wollen und stieg kurze Zeit später in einen Bus ein. Mehrere Stunden später fiel er einer weiteren Zeugin im Bereich Bermatingen und Salem auf. Der Mann habe zunächst versucht zu Trampen, wobei er mehrfach in den Straßengraben gestürzt war. Kurz darauf war er mit einem Fahrrad in Schlangenlinien auf der L 205 unterwegs. Die Polizisten stoppten den 29-Jährigen und brachten ihn, nachdem eine Atemalkoholmessung mehr als 1,5 Promille angezeigt hatte, in eine Klinik, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Aktuell ist noch unklar, wer der Besitzer des Rades ist. Sollte sich herausstellen, dass er dieses unberechtigt an sich genommen hat, drohen dem 29-Jährigen weitere strafrechtliche Folgen.

Salem

Vorfahrt genommen - Unfall

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Montag gegen 16.15 Uhr zwischen Lippertsreute und Frickingen entstand Sachschaden. Eine 28 Jahre alte Smart-Lenkerin fuhr von Rickenbach kommend auf die Vorfahrtsstraße und übersah dabei den von links kommenden Opel. Der 71-jährige Opel-Fahrer bremste stark ab, konnte eine Kollision im Einmündungsbereich jedoch nicht mehr verhindern. An beiden Autos entstand jeweils rund 5.000 Euro Sachschaden. Der Opelfahrer wurde zur Untersuchung in eine Klinik gebracht, verletzt wurde er den bisherigen Erkenntnissen zufolge aber nicht. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die örtliche Feuerwehr an der Unfallstelle im Einsatz. Während der Unfallaufnahme musste die Landesstraße bis etwa 17 Uhr voll gesperrt werden.

Frickingen

Von Fahrbahn abgekommen

Glücklicherweise unverletzt blieb eine 26-jährige Autofahrerin, als sie am Montagmorgen auf der K 7768 verunfallt ist. Ihren Angaben zufolge wollte sie im weiten Bogen an einem Fußgänger vorbeifahren und geriet dabei nach links in den Grünstreifen. In der Folge verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen und kam nach rechts von der Straße ab. Sie beschädigte einen Pfosten der dortigen Apfelplantage und kollidierte schlussendlich mit einem Baum. Während die 26-Jährige mit dem Schrecken davonkam, entstand an ihrem Opel rund 5.000 Euro Sachschaden. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

