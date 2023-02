Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg

Schlägerei in Diskothek

In einer Diskothek im Gewerbegebiet Bleiche in Ravensburg kam es am frühen Sonntag zu einer handfesten Auseinandersetzung. Ein 35 Jahre alter Club-Besucher geriet gegen 4 Uhr zunächst in dem Etablissement mit einer mehrköpfigen Personengruppe aneinander. Als die Streithähne von Mitarbeitern des Clubs verwiesen wurden, soll die Gruppe den 35-Jährigen vor der Diskothek angegriffen haben. Dieser erlitt nach ersten Erkenntnissen bei dem Schlagabtausch mehrere Verletzungen und wurde nach dem Vorfall vom Rettungsdienst versorgt. Personen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Leutkirch

Unfall fordert mehrere Verletzte

Drei Verletzte und Totalschaden an zwei Pkw sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend auf der Landesstraße zwischen Zollhaus und Herlazhofen ereignet hat. Ein 21 Jahre alter BMW-Fahrer erkannte spät, dass sein Vordermann an der Einmündung auf Höhe von Herlazhofen links in Richtung Leutkirch abbiegen wollte. Um eine Kollision mit dem Vorausfahrenden zu verhindern, wich er nach links aus und prallte dort mit einem entgegenkommenden Skoda zusammen. Dessen 30 Jahre alter Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer sowie der Unfallverursacher wurden durch den frontalen Zusammenstoß der Autos leicht verletzt. Rettungsdienste brachten sie zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser. An den Autos entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden, sie mussten von Abschleppdiensten geborgen werden.

Leutkirch

Polizei sucht Dieb - Zeugenhinweise erbeten

Ein Unbekannter hat am Sonntagnachmittag aus Umzugskartons, die in einem Hofraum der Theodor-Heuss-Straße abgestellt waren, mehrere Gegenstände gestohlen. Die Besitzerin der Kartons hatte diese zwischen 14 und 16 Uhr zum Umladen abgestellt und hatte diese während der Zeit nicht immer im Blick. Dies nutzte ein Langfinger wohl aus und stahl neben einem braunen Wollmantel auch eine Ledertasche und eine Vase. Der entstandene Diebstahlschaden für die Eigentümerin dürfte sich auf nahezu tausend Euro belaufen. Personen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Gegenstände geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Wangen

Pkw fällt in Hofraum

Über eine Mauer und in einen darunter liegenden Hofraum gestürzt ist ein Toyota am Sonntag gegen 11.15 Uhr im Bereich Am Engelberg/Brühlweg. Der 78 Jahre alte Besitzer hatte seinen Kleinwagen in einer abschüssigen Straße geparkt und die Handbremse nicht angezogen. Nach kurzer Zeit machte sich der Wagen selbstständig und rollte einen Hang hinunter, an dessen Ende er über die höhere Mauer fiel und in der darunterliegenden Hofeinfahrt landete. Der Schaden, der dadurch an der Einfahrt und einer Hecke entstand, wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Der Schaden am Toyota dürfte sich auf rund 5.000 Euro belaufen.

Isny

Nach Randale - Mann muss in Fachklinik eingewiesen werden

Mutmaßlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand ein 28-Jähriger, der am Sonntagabend die Polizei beschäftigt hat. Nachdem er in einer Wohnung randaliert hatte, griff die Polizei den Mann in der Neutrauchburger Straße auf. Aufgrund seines berauschten Zustandes wollten ihn die Polizisten in die Obhut eines Familienangehörigen übergeben, den der 28-Jährige aber bei der Ankunft an dessen Anschrift in der Espantorstraße massiv beleidigte und bedrohte. Außerdem soll er dessen Pkw beschädigt haben. Da eine Obhut so nicht in Frage kam, wollten die Polizisten ihn daraufhin in eine Fachklinik bringen. Da der 28-Jährige nicht mit der Polizei kommen wollte, wehrte er sich vor der Wohnung heftig gegen die Mitnahme, sodass er für den Transport schließlich an Händen und Beinen gefesselt werden musste. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde ihm in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgenommen. Er hat sich nun wegen Widerstands gegen die Polizei und des Verdachts der Sachbeschädigung zu verantworten.

Wilhelmsdorf

Pkw landet in Garten

Wegen eines Fahrfehlers ist ein 46-Jähriger am Sonntagabend mit seinem Renault in einem Garten in der Burgweiler Straße gelandet. Der Modus-Lenker war in Richtung Wilhelmsdorf unterwegs, als er mit seinem Pkw erst nach rechts aufs Bankett kam und den Wagen in der Folge nach links übersteuerte. Er verlor die Kontrolle über sein Auto, riss einen hölzernen Grundstückszaun auf einer Länge von mehreren Metern nieder und kam in dem Gartengrundstück zum Stehen. Durch den Unfall entstand am Renault Totalschaden, der Schaden am Zaun dürfte sich ebenfalls auf einige hundert Euro belaufen. Der 46-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

