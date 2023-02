Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Falsche Handwerker unterwegs

Mehrere Bewohner der Ortsteils Sankt Georgen in Friedrichshafen meldeten am Samstag in der Zeit von 12.15 Uhr bis 14.50 Uhr angebliche Mitarbeiter der Stadtwerke Friedrichshafen. Mit dem Vorwand die Heizkörper anschauen zu wollen, gelangten die unbekannten Personen zum Teil in die Häuser und Wohnungen. Unter einem Vorwand wurde anschließend versucht, dass die Hausbewohner die inspizierten Zimmer verließen. In einem Fall kam es zu einem vollendeten, in einem weiteren Fall zu einem versuchten Diebstahl. Der oder die Täter werden wie folgt beschrieben: 25 bis 30 Jahre alt, ca. 170 cm bis 175 cm groß, südländisches Erscheinungsbild, dunkle Haare, dunkler Teint, bekleidet mit graue Jacke / Arbeitskleidung. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier in Friedrichshafen unter Telefonnummer 07541/701-3104 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell