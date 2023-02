Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Sigmaringen

Zeugen gesucht

Am Samstag, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.30 Uhr parkte ein Pkw Ford auf dem kostenfreien Parkplatz neben der SB Tankstelle In den Burgweisen in Sigmaringen. Als die Fahrerin wieder an ihr Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie eine etwa 10 cm lange Beschädigung auf Höhe des Tankdeckels. Außerdem wurden weiße Farbantragungen an der Beschädigung festgestellt. Zeugen, welche entsprechende Wahrnehmungen zu dieser Zeit gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Sigmaringen unter Tel.: 07571/104-0 in Verbindung zu setzen.

Bad Saulgau

Brand in Einfamilienhaus

Vermutlich aufgrund unsachgemäßer Entsorgung von Asche kam es in einem Einfamilienhaus in der Bogenweilerstraße in Bad Saulgau am Samstag etwa gegen 15.37 Uhr zu einem Brand. Der Mülleimer indem die Asche entsorgt wurde, fing im Flur Feuer, welches sich rasch ausbreitete. Durch die Flammen wurden die Hausfassade sowie der Eingangsbereich des Hauses stark beschädigt. Dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr ist es zu verdanken, dass eine Ausbreitung auf das Erdgeschoss und Dachstuhl verhindert werden konnte. Das Feuer richtete einen Schaden von etwa 100.000.- Euro an. Verletzt wurde niemand. Neben zwei Fahrzeugen des Rettungsdienstes war die Feuerwehr mit 73 Wehrleuten und die Polizei vor Ort. Die Brandermittlungen dauern noch an.

Pfullendorf

Unfall im Kreisverkehr

Am Samstag gegen 12.40 Uhr missachtete ein 51-jähriger Opel-Fahrer die Vorfahrt im Kreisverkehr auf der Umgehungsstraße von Pfullendorf. Der Opel-Fahrer fuhr in den Kreisverkehr der L194/L 456, der Otterswanger Straße ein und übersah die heranfahrende VW-Fahrerin. Die 32-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Opel auf der Fahrerseite. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000.- Euro. Die VW-Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins KKH Sigmaringen eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit und konnten die Unfallstelle ohne Abschlepper verlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell