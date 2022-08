Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Minibagger entwendet - Zeugen werden gesucht

Heringen/Helme (ots)

Am Donnerstag, den 4. August, erlangten Unbekannte auf vermutlich betrügerische Weise einen gelben Minibagger des Typs SANY SY50u im Wert von 50000 Euro. Der Bagger wurde gegen 7.30 Uhr durch eine Firma in die Bahnhofstraße im Bereich des dort befindlichen Schlosses abgestellt. Um 17.30 Uhr wurde das Abhandenkommen des Minibaggers festgestellt. Es wird davon ausgegangen, dass die Arbeitsmaschine mit Hilfe eines größeren Fahrzeuges abtransportiert wurde. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen der Tat. Wer hat Beobachtungen, insbesondere zur Anlieferung, Verladung und zum Abtransport des Baggers machen können? Wem ist ggf. ein älterer 3er BMW oder eine weiße Zugmaschine mit Auflieger und weißer Plane im Bereich der Bahnhofstraße oder der Ortschaft Heringen aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen unter der Telefonnummer 03631-960 zu melden.

