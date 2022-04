Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Messer zugestochen

Schleiden-Gemünd (ots)

Ein 22-Jähriger aus Euskirchen ging mit seinem 27- Jährige Freund am Freitagnachmittag (17.50 Uhr) über den Friedhof. Der 27-Jährige ging einige Meter hinter seinem Freund. Der Hellenthaler beobachtete, dass sein Freund von zwei unbekannten Männern angesprochen wurde. Es entwickelte sich offensichtlich ein Streitgespräch zwischen den Dreien. Der 27-Jährige zog seinen Freund zu sich und beide flüchteten über die Straße im Müsgesauel. Hier sackte der 22-Jährige zusammen. Der Freund erkannte nun, dass der Euskirchener stark aus dem Oberschenkel blutete. Er rief den Rettungswagen und die Polizei. Es wurde festgestellt, dass die beiden Fremden das Handy des Euskircheners verlangt hatten. Als er dieses nicht herausgab, stach einer der Beiden den 22-Jährigen in den Oberschenkel und wie sich später herausstellte auch in den Thorax. Ein Rettungswagen brachte den Euskirchener in ein Krankenhaus. Die beiden Angreifer konnten wie folgt beschreiben werden:

männlich

180 cm groß; 1,85m groß; zwischen 25 - 30 Jahre alt; beide südländische Typen mit dunklen Haaren; beide Vollbart, 1 Person etwas längerer Bart als der andere 1 Person war mit dunklen Kapuzenpullover, Jogginghose und weißen Sneakern bekleidet. Zweite Person hatte ein Tattoo oder Narbe am Oberarm.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell