Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Kellerbrände innerhalb von zwei Stunden

Mühlhausen (ots)

Gleich zweimal mussten gestern Abend die Einsatzkräfte in die Wendewehrstraße ausrücken. Gegen 20.30 Uhr wurde ein Kellerbrand gemeldet. Hierbei zündeten unbekannte Täter vermutlich im Bereich einer Waschmaschine. Die Anwohner bemerkten den Brand und löschten ihn eigenständig ab. Im Treppenhaus wurde außerdem ein Fußabtreter angezündet. Beide Brände griffen nicht auf das Gebäude über. Der Einsatz konnte um 21.30 Uhr beendet werden. Nur eine Stunde später wurden die Einsatzkräfte erneut zur selbigen Anschrift gerufen. Hier kam es erneut zu einem Brand in einem Kellerverschlag, wobei der Inhalt des Kellers brannte. Durch das Feuer kam es zu einer starken Rauchentwicklung im Bereich der Keller. Die Anwohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Zwei Anwohner kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 10000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum Brandhergang dauern an.

