Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Leutkirch

Versuchter Einbruch in Wohnung

In der Zeit zwischen 05.02. und 09.02.2023 kam es in der Kurze Straße in Leutkirch zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Täterschaft versuchte die Wohnungstüre einer 67-Jährigen aufzuhebeln, was jedoch misslang. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro. Bereits Tage zuvor wurde in den Abendstunden bei der an einen Rollstuhl gebundenen Frau und an anderen Wohnungstüren im gleichen Haus mehrfach geklingelt. Auf Grund der körperlichen Behinderung konnte die Frau jedoch die Wohnungstüre nicht öffnen. Ob das Klingeln mit dem versuchten Einbruch in Verbindung steht, konnte bislang nicht geklärt werden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kurze Straße und Umgebung gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch in Verbindung zu setzen. Tel. 07561 84880

Baienfurt

Lärmbelästigung und Vandalismus

Am Freitagabend, gegen 21:45 Uhr, konnte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Weingarten in der Niederbieger Straße in Baienfurt sehr laute Musik wahrnehmen. Die Lärmquelle konnte dann auf dem Marktplatz, im Bereich des Rathauses, ausgemacht werden. 20 bis 30 Personen im jugendlichen Alter veranstalteten bei überlauter Musik eine Party. Beim Erkennen der Polizeistreife entfernte sich ein großer Teil der Gruppe und rannte davon. Die noch vor Ort befindlichen Personen wurden aufgefordert, den entstandenen Müll zu entsorgen, zusätzlich wurde die Musikbox beschlagnahmt, um weitere Ruhestörungen zu unterbinden. Während des Abtransports der Musikbox wurden die Beamten von einzelnen Personen beleidigt. Im weiteren Verlauf stellten die Beamten im Bereich der Goethestraße/Römerstraße eine Baustellenabsperrung fest, welche auf die Straße geworfen wurde. Hierbei wurde auch eine Person festgestellt und in Gewahrsam genommen, da sie für den Vandalismus verantwortlich war. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich eine ca. 20-köpfige Personengruppe in ca. 75 Meter Entfernung im Bereich der Römerstraße auf. Als die Beamten die Baustellenabsperrung von der Straße entfernen wollten, wurden sie aus der Gruppe heraus mit einem unbekannten Gegenstand beworfen, der jedoch sein Ziel verfehlte. Um die Lage zu beruhigen, wurden mehrere Streifenbesatzungen an die Örtlichkeit beordert. Letztendlich konnte die Lage durch verstärkte Polizeipräsenz beruhigt werden. Ob weitere Sachbeschädigungen im Raume stehen, bedarf weiterer Ermittlungen.

Kißlegg

Zwei Festnahmen nach Fernbuskontrolle

Im Rahmen einer Fernbuskontrolle der Linie München - Lyon haben Beamte des Verkehrsdienstes Kißlegg am Freitagvormittag zwei Personen vorläufig festgenommen. Bei der ersten Person handelte es sich vermutlich um einen 26-jährigen polnischen Staatsbürger, der sich mit einer bulgarischen Identitätskarte und einem bulgarischen Führerschein auswies. Bei beiden Dokumenten wurde eine Totalfälschung festgestellt. Als Tatmotiv gab der Pole an, dass er davon ausging, dass er in Deutschland per Haftbefehl gesucht werde und die Festnahme vermeiden wollte. Da die Personalien der festgenommenen Person noch nicht einwandfrei feststehen, wird er im Verlaufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen zur wahren Identität dauern an. Bei der zweiten Person, die vorläufig festgenommen wurden, handelt es sich um eine 16-jährige Armenierin, die ohne gültiges Visum in das Bundesgebiet eingereist war. Sie gab an, auf dem Weg nach Frankreich zu sein. Dort hätte sie bereits einen Aufenthaltstitel beantragt, der ihr aber noch nicht vorliegen würde. Da die Identität zweifelsfrei feststand, wurde der 16-Jährigen die Weiterfahrt gestattet. Sie erwartet allerdings eine Anzeige wegen illegalen Aufenthalts.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell