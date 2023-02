Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unter Drogen hinterm Steuer

Mit einer Anzeige muss ein 26-jähriger Autofahrer rechnen, der am Donnerstagvormittag im Stadtgebiet von der Polizei kontrolliert wurde. Weil er den Beamten beim Vorbeifahren augenscheinlich eine Grimasse zeigte, nahmen ihn die Polizisten näher unter die Lupe. Bei der Kontrolle stellten sie beim 26-Jährigen deutliche Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung fest. Da ein Schnelltest den Verdacht erhärtete und positiv auf Metamphetamin reagierte, musste der Mann eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben. Weiterfahren durfte er nicht.

Friedrichshafen

Heckscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Unbekannte haben am Donnerstag zwischen 17 und 19 Uhr die Heckscheibe eines auf dem Parkplatz "Alte Feuerwache" in der Charlottenstraße geparkten BMW X3 offenbar mutwillig eingeschlagen. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Immenstaad

Lkw steift Gegenverkehr - Zeugen gesucht

Nachdem ein unbekannter Sattelzug-Lenker am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr auf der Bundesstraße 31 einen Verkehrsunfall mit mehreren tausend Euro Sachschaden angerichtet und danach einfach das Weite gesucht hat, bittet die Polizei um Hinweise. Der Lastwagenfahrer war in Richtung Überlingen unterwegs und geriet in einer langgezogenen Linkskurve bei Immenstaad auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende 43 Jahre alte BMW-Lenkerin musste ausweichen, konnte jedoch einen Streifvorgang nicht verhindern. Am Spiegel und der Fahrerseite des BMW entstand rund 3.000 Euro Sachschaden. Ohne sich um die Unfallfolge zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Nun ermittelt die Polizei Friedrichshafen und nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Seniorin von ausparkendem Pkw erfasst - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 7.15 Uhr vor einem Lebensmittelgeschäft am Bahnhofplatz, bei dem eine 93-jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde, sucht die Polizei Zeugen zum Unfallhergang. Eine 39 Jahre alte Skoda-Fahrerin fuhr rückwärts aus einer Parklücke heraus und stieß dabei die Seniorin zu Boden, die offenbar in diesem Moment hinter dem Auto stand oder mit ihrem Rollator vorbeilief. Ein Rettungsdienst brachte die 93-Jährige zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Polizei Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.

Überlingen/Markdorf

Gaststättenkontrollen

Bei Gaststättenkontrollen mit der Zielrichtung der Bekämpfung des illegalen Glücksspiels haben Polizei und Vertreter der Ordnungsämter und des Landratsamts am Mittwoch zahlreiche Verstöße registriert. In Überlingen müssen drei Gaststätten mit teils mehreren Ordnungswidrigkeitenanzeigen, ein Betreiber sogar mit einer Strafanzeige rechnen. Der Wirt eines Betriebs muss dabei für das drohende Bußgeld tief in die Tasche greifen: die Ermittler der Spezialeinheit "Gewerbe und Umwelt" des Polizeipräsidiums Ravensburg untersagten wegen mehrerer Auffälligkeiten vorübergehend den Betrieb der dort vorhandenen Glücksspielautomaten. Nur wenig später stellten die Polizisten fest, dass der Betreiber die Automaten entgegen der Untersagung erneut in Betrieb genommen hatte und zeigten ihn abermals an. Auch in einem Lokal in Markdorf trafen die Ermittler auf Unstimmigkeiten am Glücksspielautomaten und zeigten sowohl den Betreiber als auch die Aufsicht an.

Uhldingen-Mühlhofen

In Gegenverkehr geraten - Polizei sucht nach Unfall Zeugen

Zeugen und gefährdete Verkehrsteilnehmer sucht die Polizei nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend gegen 18.20 Uhr in der Hauptstraße ereignet hat. Ein 65 Jahre alter Audi-Fahrer war von Mühlhofen in Richtung Unteruhldingen unterwegs, als er mit seinem Q3 auf die Gegenfahrbahn geriet. Ein bislang unbekannter Autofahrer erkannte die Gefahr und wich in den Grünstreifen aus. Ein 29 Jahre alter Mitsubishi-Fahrer wich ebenfalls aus, konnte eine Kollision aber nicht verhindern. Der Audi stieß gegen die Fahrerseite des Mitsubishi, dabei entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Darüber hinaus wurde ein Leitpfosten beschädigt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zeugen des Unfalls, insbesondere den unbekannten Autofahrer, der ausweichen musste, bittet die Polizei, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Markdorf

Auffahrunfall fordert Sachschaden

Rund 10.000 Euro Sachschaden entstand am Donnerstag gegen 14 Uhr bei einem Auffahrunfall auf der K 7749 zwischen Ahausen und Bermatingen. Ein 71-jähriger VW-Fahrer war in Richtung Bermatingen unterwegs und erkannte offenbar aufgrund Sonnenblendung nicht, dass der vorausfahrende BMW-Lenker nach links auf einen Feldweg abbiegen wollte und abbremste. Er fuhr dem Wagen des 60-Jährigen wuchtig auf, verletzt wurden die beiden Unfallbeteiligten bei dem Zusammenstoß glücklicherweise nicht.

Salem

Polizei ermittelt "Hochsitzsäger"

Nachdem ein bislang unbekannter Mann im November 2022 mehrere Hochsitze in einem Waldstück im Bereich Vogelsang beschädigt hatte, konnten die Taten nun einem 32 Jahre alten Tatverdächtigen zugeordnet werden. Der Mann machte sich unter anderem mit einer Säge an den Standfüßen der Hochsitze zu schaffen und verursachte hierdurch einen Sachschaden im mittleren dreistelligen Euro-Bereich. Ein Jäger erkannte den 32-Jährigen, von dem eine Personenbeschreibung vorlag, am Mittwoch wieder und verständigte die Polizei. Gegen ihn werden nun Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft vorgelegt.

