Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Landkreis Ravensburg

Polizei warnt vor falscher Bank-SMS

Mit täuschend echt wirkenden SMS versuchen Betrüger in jüngster Zeit immer wieder, auf Kontodaten ihrer Opfer Zugriff zu erhalten. Einem 54-Jährigen und seiner Familie aus dem Landkreis Ravensburg ist dadurch in der vergangenen Woche ein Schaden von fast 5.000 Euro entstanden. Nachdem die Betrüger in der SMS behauptet hatten, dass demnächst das Verfahren des Online-Bankings auslaufen werde und nun die Legitimation verlängert werden müsse, klickte der 54-Jährige gutgläubig auf den Link in der Nachricht. Auf einer seiner Hausbank täuschend ähnelnden Seite gab er seine Kontozugangsdaten sowie zwei TAN-Nummern ein. In der Folge erhielten die Betrüger Zugriff auf die Konten der Familie und deren Erspartes. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor sogenannten "Phishing-SMS" oder "Phishing-Emails". Klicken Sie keinesfalls auf den Link und geben Sie niemals vertrauliche Daten ein! Kontaktieren Sie im Zweifelsfall Ihre Hausbank und vergewissern Sie sich, ob Sie tätig werden müssen.

Ravensburg

Ohne Fahrerlaubnis am Steuer

Verdächtig verhalten hat sich ein 46 Jahre alter Autofahrer am Donnerstagabend in Knollengraben, weil er vor einer von der Polizei eingerichteten Kontrollstelle in ein Grundstück abbog. Die Beamten nahmen den Mann aufgrund seines Verhaltens genauer unter die Lupe. Nachdem der 46-Jährige zunächst falsche Personalien angegeben hatte, gab er schließlich seinen richtigen Namen preis. Dabei stellte sich heraus, dass der 46-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Seine Fahrt endete an Ort und Stelle.

Ravensburg

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Unerlaubt vom Unfallort entfernt hat sich am Donnerstagmorgen gegen 10.45 Uhr in der Friedenstraße eine BMW-Lenkerin. Die Frau hatte beim Einparken einen Opel gestreift und Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro verursacht. Ohne ihre Personalien zu hinterlassen, fuhr die Frau schließlich weg. Doch sie hatte ihre Rechnung ohne einen aufmerksamen Zeugen gemacht, der den Unfall beobachtet und sich das Kennzeichen der Verursacherin notiert hat. Die Polizei ermittelte die 24 Jahre alte Unfallverursacherin und zeigte sie bei der Staatsanwaltschaft an.

Ravensburg

Fahrzeug touchiert und das Weite gesucht

Am Donnerstag touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker zwischen 9 Uhr und 17.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Parkstraße einen abgestellten BMW. Es entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro. Nach der Kollision fuhr der Unbekannte weg, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Weingarten

Eine Verletzte bei Verkehrsunfall

Leichte Verletzungen hat am Donnerstagmorgen gegen 8.15 Uhr eine 40-jährige Renault-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Niederbieger Straße/Lägelerstraße erlitten. Die Frau wollte mit ihrem Wagen die Niederbieger Straße bei ausgeschalteter Ampelanlage überqueren. Dabei übersah sie einen 67 Jahre alten vorfahrtsberechtigten Fiat-Lenker. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der Renault gegen die dortige Lichtzeichenanlage geschleudert, der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 20.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Bad Waldsee

Beim Ausweichen gegen Ortsschild geprallt

Rund 7.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 12.30 Uhr entstanden, zu dem die Polizei Zeugen sucht. Eine 89-jährige Toyota-Fahrerin war auf der L 316 zwischen Oberurbach und Roßberg unterwegs, als ihr eigenen Angaben zufolge auf Höhe Poppenhaus ein helles Transportfahrzeug teilweise auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Um eine Kollision zu verhindern, lenkte die Seniorin nach rechts, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen das Ortsschild. An ihrem Toyota entstand wirtschaftlicher Totalschaden, sie selbst blieb unverletzt. Der Lenker des entgegenkommenden Fahrzeugs setzte indes seine Fahrt unbeeindruckt fort. Der Polizeiposten Vogt bittet Zeugen des Unfalls oder Personen, die Angaben zu dem hellen Transportfahrzeug machen können, sich unter Tel. 07529/97156-0 zu melden.

Bad Waldsee

Polizist bei Unfallaufnahme beleidigt

Leichte Verletzungen hat eine 53-jährige Ford-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 15 Uhr erlitten. Eine 40 Jahre alte Daimler-Fahrerin missachtete an der Kreuzung der Gaisbeurer Straße mit der Elisabeth-Achler-Straße die Vorfahrt der 53-Jährigen. Bei der Kollision entstand Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde ein Polizeibeamter vom Fahrzeughalter des Daimler beleidigt. Der Mann muss nun mit einem Strafverfahren wegen Beleidigung rechnen.

Isny

Polizei nimmt Verkehrssünder ins Visier

Bei einer Verkehrsüberwachung im Stadtgebiet sind der Polizei am Donnerstagvormittag einige Verkehrssünder ins Netz gegangen. Sechs Autofahrer waren nicht angeschnallt und müssen nun mit einem Verwarngeld rechnen. Drei weitere Fahrzeuglenker müssen tiefer in die Tasche greifen, weil sie mit dem Mobiltelefon am Steuer erwischt wurden und nun ein Bußgeld von 100 Euro auf sie zukommt. Ein 56-Jähriger Autofahrer musste zudem seinen Wagen stehen lassen: bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Mann gar keine Fahrerlaubnis besitzt. Er sowie die Halterin des Fahrzeugs werden nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Aichstetten

Leitplanke beschädigt und das Weite gesucht

Bereits im Zeitraum zwischen Dienstag, 31.01., und Donnerstag, 02.02., ist ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Aitrach und Aichstetten nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke geprallt. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Der Spurenlage zufolge gehen die Ermittler der Verkehrspolizei davon aus, dass der Unbekannte mit einem dunkelgrauen Ford mit chromfarbenen Außenspiegeln unterwegs war. Der Wagen dürfte an der rechten Fahrzeugseite erhebliche Schäden aufweisen. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher oder dessen Fahrzeug geben könnten, mögen sich unter Tel. 07563/9099-0 beim Verkehrsdienst Kißlegg melden.

