Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Brand eines Hotels

Wangen (Landkreis Ravensburg) (ots)

Zum Brand eines Hotels im Bereich Waltersbühl sind am Freitag ein Großaufgebot der Feuerwehr und des Rettungsdienstes ausgerückt. Eine Zeugin hatte kurz vor 13 Uhr Rauch aus einem Zimmer in einem Anbau bemerkt und die Rettungskräfte verständigt. Die Wehrleute rückten mit rund 100 Kräften an, darunter auch Einsatzkräfte aus dem angrenzenden bayerischen Bereich, um das Feuer zu bekämpfen. Ersten Erkenntnissen zufolge breiteten sich die Flammen über eine Zwischendecke unter dem aus Blech bestehenden Dach aus und griffen weiter in Richtung des Hotels über. Die Löscharbeiten dauern bis auf Weiteres an. Das Hotel wurde frühzeitig geräumt, Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei hat um den Brandort eine großräumige Absperrung eingerichtet. Die Brandursache ist indes noch völlig unklar und wird Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen sein. Der entstandene Sachschaden dürfte sich bereits zum jetzigen Zeitpunkt auf einen hohen sechsstelligen Euro-Betrag belaufen.

