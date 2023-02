Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Owingen

Versuchter Einbruch in Postfiliale

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchten bislang noch unbekannte Täter in die Postfiliale in der Hauptstraße in Owingen einzubrechen. Die Täter versuchten die Eingangstüre der Postagentur aufzuhebeln, was jedoch auf Grund der massiven Bauweise der Türe misslang. Durch die Tat wurde die Türe jedoch stark beschädigt, so dass ein Schaden von mindestens 500 Euro entstand. Zur Täterschaft liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Zeugen, die in der Nacht zum Freitag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Hauptstraße gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen zu melden. Tel. 07551 8040

Friedrichshafen

Flaschenwurf in Diskothek

Am Samstagmorgen, gegen 02.30 Uhr, wurde ein 24-Jähriger in einer Diskothek in der Anton-Sommer-Straße durch eine Glasflasche verletzt. Ein bislang unbekannter Täter warf in der stark besuchten Diskothek eine Glasflasche in die Menge und traf den Geschädigten am Kopf. Er erlitt hierbei eine Kopfplatzwunde und musste in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt werden. Zeugen, die Angaben zu dem Flaschenwerfer machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden. Tel. 07541 7010

Langenargen

Trunkenheit im Verkehr

Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen wurden am Freitagabend zunächst zu einer Körperverletzung auf einem Discounterparkplatz in der Lindauer Straße in Langenargen gerufen. Bei der Sachverhaltsaufnahme konnte bei einem der Beteiligten eine deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Zudem konnte ermittelt werden, dass der 41-Jährige mit seinem Fahrzeug auf den Parkplatz fuhr. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab über 3,4 Promille. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

