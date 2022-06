Griesheim (ots) - Nach einem Raubüberfall am frühen Montagmorgen (27.06.) fahndet die Polizei aktuell nach dem flüchtigen Täter. Ersten Erkenntnissen zufolge überraschte der Unbekannte gegen 6.45 Uhr den Angestellten einer Tankstelle in der Straße "Am dürren Kopf" beim Betreten der Filiale. Mit einer schwarzen Schusswaffe drohte der Kriminelle dem Mitarbeiter und ließ sich Bargeld in eine Tasche packen. Bevor er ...

