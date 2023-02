Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Zeuge beobachtet Unfallflucht - Polizei bittet um weitere Hinweise

Der bislang unbekannte Lenker eines Mercedes Benz A-Klasse hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen im Franziskanerweg abgestellten Suzuki gestreift und Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro hinterlassen. Nach der Kollision fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und wandte sich am Sonntagmorgen an die Besitzerin des Suzuki, die die Polizei verständigte. Die Beamten fanden den silbernen Mercedes an der Halteranschrift mit Beschädigungen in Höhe von rund 5.000 Euro. Da die Beamten bei den weiteren Ermittlungen beim Halter nicht ausschließen konnten, dass ein Unbekannter den Wagen genutzt hat, bitten sie unter Tel. 07571/104-0 um Hinweise zu dem Fahrer, der das Fahrzeug zwischen 23 und 5 Uhr bewegt hat.

Scheer

Mehrere Klagen über Gesundheitsbeschwerden nach Faschingsveranstaltung

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung hat das Polizeirevier Sigmaringen eingeleitet, nachdem in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Personen nach dem Besuch einer Faschingsveranstaltung über gesundheitliche Beschwerden geklagt haben. Die Frauen und Männer im Alter zwischen 18 und 22 Jahren befanden sich in einem Partyzelt in der Gemminger Straße, wo sie unter anderem alkoholische Getränke konsumierten. Im Anschluss erlitten sie unter anderem Gedächtnisverlust und weitere gesundheitliche Beschwerden. Unklar ist bislang, ob die Beschwerden von übermäßigem Alkoholkonsum herrührten, oder ob ein Unbekannter Betäubungsmittel in die Getränke gemischt hat. Wer Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit den Ermittlern unter Tel. 07571/104-0 in Verbindung zu setzen. Die Polizei warnt in dem Zusammenhang erneut vor sogenannten K.O.-Tropfen und empfiehlt, sein Getränk auf Veranstaltungen nicht aus den Augen zu lassen. Seien Sie vorsichtig bei spendierten Getränken von Fremden! Sollten Sie den Verdacht haben, selbst Opfer von K.O.-Tropfen geworden zu sein, nehmen Sie sofort ärztliche Hilfe in Anspruch und erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei. Insbesondere der Mischkonsum von Alkohol und den unfreiwillig beigebrachten Betäubungsmitteln kann zu bleibenden gesundheitlichen Schäden führen.

Scheer

14-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt und bedroht

Kopfverletzungen hat ein 14-Jähriger am Sonntag bei einer körperlichen Auseinandersetzung mit zwei weiteren Jugendlichen erlitten. Das Opfer traf bei einer Faschingsveranstaltung in der Gemminger Straße kurz vor 19 Uhr auf zwei 15 und 16 Jahre alte ehemalige Mitschüler. Aufgrund eines bereits mehrere Wochen andauernden Streits soll es hinter dem Festzelt zum Clinch zwischen den Jugendlichen gekommen sein, in dessen Verlauf der 16-Jährige auf den Kopf seines Opfers eingeschlagen haben soll, bis dieses zu Boden ging. Sein 15-jähriger Mittäter habe im Anschluss ein Messer gezogen und damit den 14-Jährigen bedroht. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die beiden Tatverdächtigen und bittet etwaige Zeugen, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell