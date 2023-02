Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Schulfassade beschmiert

Ein Unbekannter hat am Samstagabend gegen 17.30 Uhr die Fassade der Gemeinschaftsschule in der Meistershofener Straße mit schwarzem Graffiti beschmiert. Im Anschluss ergriff er die Flucht und konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Nach Parkrempler das Weite gesucht

Rund 1.000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Samstagabend, 22 Uhr, und Sonntagmittag, 13.30 Uhr, an einem in der Markdorfer Straße geparkten BMW angerichtet. Ohne sich nach dem Parkrempler um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher einfach weiter. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Pkw-Fahrer schleudert über Verkehrsinseln

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Unfall gewesen sein, der sich am Sonntag auf der B 30 im Bereich des "Seewaldkreisels" ereignet hat. Ein 35 Jahre alter VW-Fahrer war von Meckenbeuren kommend in Richtung Friedrichshafen unterwegs und geriet, seinen Angaben zufolge aufgrund eines die Fahrbahn querenden Wildtiers, ins Schleudern. Er überfuhr zunächst eine Verkehrsinsel, woraufhin ein Reifen seines Autos platzte. In der Folge überfuhr er an der Kreisverkehrsausfahrt eine weitere Insel, beschädigte ein Verkehrszeichen und kam schließlich zum Stehen. Während der 35-Jährige Glück im Unglück hatte und mit dem Schrecken davonkam, entstand an seinem Auto rund 3.500 Euro Sachschaden.

Friedrichshafen

Kellertür aufgebrochen

Zwei Fahrräder und diverse Lebensmittel haben Unbekannte zwischen Samstagabend und Sonntagmittag aus einem Mehrfamilienhaus in der Ailinger Straße gestohlen. Der oder die Einbrecher waren offenbar durch den Haupteingang ins Haus gelangt und hebelten eine Kellertüre auf. Personen, die zwischen 19 Uhr und 12 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweis geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.

Tettnang

Auto gestreift und geflüchtet

Nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Sonntag zwischen 0 Uhr und 0.30 Uhr einen in der Schloßstraße geparkten Volvo angefahren und danach einfach das Weite gesucht hat, bittet die Polizei um Hinweise. Der Unfallverursacher streifte den am rechten Fahrbahnrand abgestellten Wagen mutmaßlich beim Vorbeifahren vorne links, der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Meckenbeuren

Auf Gegenfahrbahn geraten - Polizei sucht Zeugen

Mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten ist am Sonntagnachmittag ein Autofahrer, der auf der Bundesstraße 467 unterwegs war. Der Lenker des Peugeot 308 mit Ravensburger Zulassung war von Ravensburg kommend in Richtung Tettnang unterwegs und soll den Gegenverkehr durch seine unsichere Fahrweise mehrfach zu Ausweich- oder Bremsmanövern gezwungen haben. Ein Zeuge war auf den Peugeot, der mit vier jungen Männern besetzt war und in Richtung Meckenbeuren abbog, aufmerksam geworden. Nun sucht die Polizei Friedrichshafen Personen, die durch die Manöver behindert oder gefährdet wurden. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Überlingen

Betrunkene schießen mit Schreckschusswaffe

Weil sie am Sonntagnachmittag auf einem Balkon im Stadtgebiet offenbar mehrfach unerlaubt mit einer Schreckschusswaffe geschossen haben sollen, müssen eine 62-jährige Frau und ein 39 Jahre alter Mann mit einer Anzeige rechnen. Ein Zeuge war auf die Schüsse aufmerksam geworden und verständigte die Polizei. Die Beamten suchten die entsprechende Wohnung auf und trafen die augenscheinlich deutlich alkoholisierten Personen an. Eine erforderliche waffenrechtliche Erlaubnis konnten die beiden nicht vorweisen. Die Polizisten beschlagnahmten sowohl die Schreckschusswaffe als auch diverse Munition und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen beide ein.

