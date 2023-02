Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Fahrzeug gestreift und das Weite gesucht

Den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand der Riedstraße geparkten Opel Astra hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am vergangenen Wochenende beschädigt. Der Spurenlage zufolge streifte der Unbekannte den Opel und fuhr im Anschluss weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, mögen sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau melden.

Bad Saulgau

Fahrzeug mutwillig beschädigt

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Unbekannte in der Bachstraße, Höhe Einmündung Kasernenstraße, einen Skoda Octavia beschädigt. Die Täter verbogen das hintere Kennzeichen und rissen dessen Halterung heraus. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Bad Saulgau

Auffahrunfall fordert einen Verletzten

Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Montag kurz nach 8.30 Uhr auf der K 8255 ereignet hat. Der 52 Jahre alte Lenker eines VW erkannte an der Einmündung zur B 32 bei Mieterkingen zu spät, dass ein vorausfahrender 56-jähriger Audi-Fahrer anhielt und fuhr auf. Der 56-Jährige wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Mengen

Diesel abgeschlaucht

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag aus einem Lkw, der auf dem Parkplatz eines Discounters in der Dammstraße abgestellt war, Diesel im Wert von knapp 1.000 Euro abgeschlaucht. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter zum Abtransport der gut 500 Liter Diesel entsprechende Kanister und ein größeres Fahrzeug genutzt haben. Personen, die in der Tatnacht Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 an das Polizeirevier Bad Saulgau zu wenden.

