Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mit Auto gegen Baum geprallt

In der Karlstraße hat am Montagmorgen ein Autofahrer einen Verkehrsunfall verursacht, sodass an seinem Pkw Totalschaden entstanden ist. Der 75 Jahre alte Mazda-Fahrer war in Richtung Weingarten unterwegs und wollte von der linken auf die rechte Fahrspur wechseln. Dabei streifte er den seitlich hinter ihm fahrenden Lkw eines 31-Jährigen. Durch den Zusammenstoß kam der Mazda ins Schlingern, prallte gegen einen neben der Straße befindlichen Baum und kam im Grünstreifen zum Stehen. Der Schaden, der dabei an den beiden Fahrzeugen und dem Baum entstand, wird auf insgesamt rund 17.000 Euro geschätzt. Der Mazda musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Leutkirch

Fenster eingeworfen

Die Fensterscheibe eines Klassenzimmers der Realschule wurde im Laufe des letzten Wochenendes eingeworfen. Der Täter warf einen rund 2 Kilo schweren Stein in die Scheibe, die daraufhin zerbarst. Der Schaden, der dadurch entstand, wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Am Freitag soll ein kleines Fest an der Schule stattgefunden haben, in dessen Zusammenhang es zu der Sachbeschädigung gekommen sein könnte. Das Polizeirevier Leutkirch hat die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise auf den Verursacher des Schadens werden unter Tel. 07561/8488-0 erbeten.

Bad Wurzach

Nach Zusammenstoß mit Lkw - Autofahrerin verletzt

Leichte Verletzungen und ein stark beschädigter Pkw sind die Folgen für eine Autofahrerin nach der Kollision mit einem Lkw auf der L 301 am Montagmorgen. Der 40 Jahre alte Lenker des Lkw-Gespanns fuhr von einem Parkplatz auf Höhe von Baierz auf die Landesstraße in Richtung Seibranz ein und übersah dabei den Mercedes der Frau. Die Lenkerin war bei dem zum Unfallzeitpunkt vorherrschenden Nebel nach Hauerz unterwegs und konnte, mutmaßlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, einen Zusammenstoß mit dem vom Parkplatz einfahrenden Lkw auch nicht mehr verhindern. Sie prallte gegen den Sattelauflieger, schleuderte über einen Grünstreifen und den angrenzenden Parkplatz und prallte gegen ein Verkehrsschild. Durch den Unfall erlitt die 38-Jährige Prellungen und Schürfwunden. An ihrem Pkw entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro, er musste nach der Kollision abgeschleppt werden. Der Schaden am Lkw-Auflieger dürfte sich auf etwa 5.000 Euro belaufen.

Wolfegg

In ein Gebäude eingebrochen wurde zwischen vergangenem Donnerstag und Montag in Rötenbach. Der Täter hebelte die Balkontür eines Hauses auf der Achhalde auf. Ob er aus dem Gebäude etwas entwendet hat, ist Gegenstand der Ermittlungen. Personen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Kißlegg

Betrügern aufgesessen

Geld an Betrüger verloren hat ein Geschäftsmann aus dem Raum Kißlegg. Er erhielt in den letzten Tagen eine Mail von einem Absender mit dem Namen eines sehr engen Geschäftspartners und bemerkte nicht, dass es sich dabei um eine gefälschte Mailadresse handelte. Nach längerem Kontakt forderte sein Gegenüber ihn zum Kauf mehrerer Wertkarten auf. Für mehrere tausend Euro besorgte der gutgläubige Mann Karten und übersandte die Codes an den Schwindler. Erst im Nachgang fiel der Betrug auf und der Mann erstattete Anzeige. In dem Zusammenhang warnt die Polizei zur Vorsicht. Achten Sie genau auf die Absender von Mailnachrichten und werden Sie misstrauisch, wenn Sie zu einer ungewöhnlichen Überweisung, insbesondere im Zusammenhang mit Wertkarten und Codes, aufgefordert werden. Weitere Infos finden Sie auch im Internet unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Kißlegg

Pkw überschlagt sich

Mehrfach überschlagen hat sich ein Autofahrer mit seinem Pkw, der am frühen Montag von der Kreisstraße zwischen Dürren und Dettishofen abgekommen ist. Der 28 Jahre alte VW-Lenker musste eigenen Angaben zufolge einem Tier ausweichen, übersteuerte mit seinem Pkw und kam von der Straße ab. Er fuhr unkontrolliert einen Hang hinab, wobei sich sein VW überschlug und letztlich in einem Feld zum Stehen kam. Dabei verletzte er sich leicht. Der 28-Jährige verließ erst die Unfallstelle und kam einige Zeit später zurück, als Vorbeifahrende auf den Wagen aufmerksam wurden und die Polizei zur Unfallstelle kam. An seinem VW entstand durch den Überschlag wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro, auch an dem Feld dürfte durch auslaufende Betriebsstoffe ein Schaden entstanden sein.

Bad Waldsee

Verkehrsunfall in der Wurzacher Straße

Verletzungen davongetragen hat ein Autofahrer, der am Montagmorgen in einen Verkehrsunfall an der Kreuzung Wurzacher Straße/ Schützenstraße verwickelt war. Der 34 Jahre alte Suzuki-Lenker war auf der Wurzacher Straße unterwegs, als ihm gegen 6 Uhr ein die Schützenstraße befahrender Opel-Lenker die Vorfahrt nahm. Während der 34-Jährige aufgrund seiner eher leichten Verletzungen vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht wurde, blieb der 49-jährige Unfallverursacher unverletzt. An seinem Opel, welcher nach der Kollision noch gegen einen Lichtmast auf einer Verkehrsinsel prallte, entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro, während sich der Schaden am Suzuki auf etwa 6.000 Euro belaufen dürfte. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Berg

Radfahrer prallt mit Pkw zusammen

Beim Abbiegen von der Straße "Hoher Rain" in die Ettishofer Straße ist ein 37 Jahre alter VW-Fahrer mit einem 77-Jährigen auf einem Pedelec zusammengestoßen. Der Radfahrer befuhr den Radweg von Berg kommend und wechselte an der Einmündung auf die Straße, wo er mit dem einbiegenden VW-Fahrer zusammenprallte. Der Radler stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An dem VW entstand durch den Zusammenstoß ein Schaden von rund 2.000 Euro, am Pedelec beläuft er sich auf etwa 300 Euro.

